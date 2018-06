A erupção do vulcão Kilauea começou no passado dia 3 de maio e não dá mostras de abrandar. Um autêntico 'mar de lava' percorre já as localidades vizinhas, tendo sido destruídas cerca de uma centena de casas. Mais de duas mil pessoas já tiveram também de abandonar os respetivos lares e existem algumas terras sem qualquer meio de comunicação terrestre com a Ilha Grande do Havaí (EUA).