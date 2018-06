Netanyahu procura apoio contra o Irão

Israel quer convencer a Europa a rasgar o acordo nuclear com o Irão. É o ponto principal da agenda do primeiro-ministro israelita na ronda de visitas que começou na Alemanha, prossegue esta terça-feira em França e termina na Grã-Bretanha.

Angela Merkel não se mostrou sensível aos argumentos. "As nossas opiniões diferem quanto à utilidade do acordo e à sua eficiência. Contudo, estamos em sintonia quando dizemos que a influência regional do Irão é muito preocupante, particularmente para a segurança do Estado de Israel," afirmou a chanceler alemã.