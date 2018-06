Por entre o rasto de morte e destruição que a atividade do Vulcão de Fogo, na Guatemala, deixou, as forças de socorro e o exército tentam ajudar as populações. Em Escuintla, uma das regiões mais afetadas pelo fluxo piroclástico de cinzas e gases expelidos pelo vulcão, um grupo de militares conseguiu resgatar com vida um bebé, numa tragédia que já fez mais de 60 mortos.