PSOE revela ministros e Rajoy deixa PP

A apresentação oficial do novo governo espanhol está prevista para esta quarta-feira, mas já foram filtrados alguns dos postos-chave do executivo do socialista Pedro Sánchez.

Para a vice-presidência do governo foi escolhida Carmen Calvo, que ocupará também a pasta da Igualdade de Género. Para a pasta das Finanças, foi escolhida outra mulher, María Jesús Montero, que herda do anterior executivo do PP um Orçamento de Estado ainda por aprovar no Senado.

Entre os nomes avançados está também o do veterano da política Josep Borrell. O ex-presidente do Parlamento Europeu de 71 anos terá nas mãos o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Estas nomeações foram conhecidas no mesmo dia em que Mariano Rajoy anunciou que deixava a liderança do Partido Popular, quatro dias depois de ser derrubado da chefia do governo por uma moção de censura no Parlamento.