Senado aprova novo governo italiano

Esta terça-feira no Senado, o governo obteve o apoio de 171 senadores, mais dez do que o número mínimo necessário para a maioria absoluta.

Na quarta-feira, o novo executivo será investido na Câmara dos Deputados. De referir que o Movimento 5 Estrelas e a Liga têm a maioria nas duas câmaras do Parlamento italiano.

No debate de investidura no Senado, o primeiro-ministro apresentou o programa do Executivo afirmando que a prioridade é o controlo do fluxo migratório com destino a Itália. Conte referiu-se determinado em lutar contra o que descreveu como "o negócio da imigração" e acusou os restantes membros da União Europeia de terem falhado na resposta a esta questão.