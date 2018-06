O estádio Wutaishan, na cidade chinesa de Nanjing, é palco de corridas que parecem ser do futuro. Munidos com óculos de realidade virtual, doze pilotos vindos da China, Hong Kong, Coreia do Sul e Japão competem em corridas de drones que podem acelerar até aos 100 km/h em 2 segundos e atingir os 200 km/h. O vencedor da edição 2018 da JD Drone GP Race foi o chinés Hai Lang.