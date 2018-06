Envelhecimento em Portugal: Só 8 milhões em 2070

A confirmarem-se as previsões da Comissão Europeia, nas próximas décadas Portugal terá uma das maiores destruições de emprego da europa, com menos 28% de horas trabalhadas.

A tendência é europeia, mas tem particular expressão em Portugal . De acordo com as previsões da Comissão Europeia , em 2070 a população portuguesa deverá descer para o mínimo dos últimos 60 anos.

Cresce a esperança de vida, a despesa com a saúde e com a segurança social.

Neste cenário, o potencial de crescimento do país é dos mais baixos da União Europeia.

Apesar disso, a Comissão considera que não está em risco a sustentabilidade da segurança social. Isso quererá no entanto dizer que os portugueses vão trabalhar até mais tarde (66 anos e 4 meses, mais dois anos do que atualmente) e receber menos (a pensão média, que neste momento é cerca de 68% do salário apurado, passa a 56% do valor).