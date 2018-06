Governo de Giuseppe Conte vence moção de confiança

A primeira vitória parlamentar de Giuseppe Conte. O novo governo italiano venceu confortavelmente a moção de confiança apresentada na Câmara Baixa do Parlamento, repetindo o triunfo que já havia conseguido no Senado.

Na base do êxito, a promessa de endurecer a posição de Itália nas discussões económicas com a União Europeia, que o novo executivo acusa de se preocupar demasiado com a redução do défice e de não se preocupar o suficiente com o crescimento económico.

O resultado foi esclarecedor, 350 votos a favor e 236 contra, mas os sorrisos e aplausos não silenciaram os críticos, que consideram as promessas de Conte irrealistas e acusam o novo Presidente do Conselho de ser uma marioneta dos dois partidos da coligação.

A lua-de-mel entre Liga e Movimento 5 Estrelas continua, no entanto existem já os primeiros sinais de um possível desentendimento no que diz respeito ao investimento na infraestrutura.