Incêndio no centro de Londres mobiliza mais de 100 bombeiros

Tamanho do texto

Incêndio de grandes proporções lança o caos no centro de Londres e obriga ao encerramento de Knightsbridge entre Sloane Street e Grosvenor Place. O sinistro é combatido por mais de 100 bombeiros, com o auxílio de duas dezenas de viaturas.

A gigantesca coluna de fumo tem origem no hotel de 5 estrelas Mandarin Oriental Hyde Park, um edifício de 12 andares que tinha acabado de sofrer a maior remodelação em 115 anos de história. O hotel tinha reaberto as portas no dia 29 de maio depois de um investimento superior a 200 milhões de euros na modernização das instalações.

O edifício foi prontamente evacuado e, até ao momento, não existem relatos de feridos. As causas do incêndio continuam por apurar.