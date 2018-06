Jair Bolsonaro lidera as sondagens para as presidenciais no Brasil

Jair Bolsonaro é neste momento o principal favorito para as eleições presidenciais do Brasil, em outubro.

O deputado federal natural do estado de São Paulo, de 63 anos, é o candidato do Partido Social Liberal e um dos políticos mais influentes na sociedade brasileira. Conhecido pelas posições nacionalistas e conservadoras, Jair Bolsonaro lidera a corrida à sucessão ao presidente Michel Temer na sondagem divulgada esta semana pelo site Poder360.

De acordo com os números divulgados, o deputado recolhe 25% das intenções de voto, mais do dobro do rival mais próximo, Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista.

Num estudo em que os votos brancos e nulos e as pessoas que disseram não saber em quem votar somam perto de 40%, Bolsonaro é também o candidato com o apoio mais consistente. Cerca de 77% dos seus eleitores declaram que não vão mudar o sentido de voto e este venceria todos os opositores numa eventual segunda volta.

Sobre as críticas que colam o seu discurso à extrema-direita, Jair Bolsonaro não tem receio de se assumir como um "radical".

"Não se tem de ser radical no combate à corrupção? Não se tem de ser radical na defesa dos valores da família? Na inocência das crianças nas salas de aula? Não se tem de ser radical na luta contra o comunismo? Então, sou radical", afirmou, em entrevista à RTP, no passado mês de dezembro.

Para este estudo de opinião não foi utilizado o nome do ex-presidente Lula da Silva, em virtude da sua condenação judicial. O Poder360 acabou por submeter à apreciação dos inquiridos Fernando Haddad, em representação do PT.

As eleições presidenciais brasileiras estão marcadas para 07 de outubro, com a segunda volta a realizar-se três semanas depois no dia 28.