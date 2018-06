May falou com Netanyahu sobre a Faixa de Gaza

Benjamin Netanyahu esteve, esta quarta-feira, em Londres, a última etapa do périplo europeu do primeiro-ministro israelita, depois da passagem por Berlim e Paris.

Na agenda do encontro com a chefe do governo britânico, estiveram as mesmas questões que na Alemanha e em França: o nuclear iraniano e também o conflito israelo-palestiniano e sobretudo a situação na Faixa de Gaza.

Theresa May manifestou a Netanyahu a preocupação do seu governo com a perda de vidas palestinianas.

À chegada ao n° 10 de Downing Street, o primeiro-ministro israelita não conseguiu evitar o som dos protestos de manifestantes contra a política de Israel para o povo palestiniano.

Em resposta ao apelo da "Campanha de Solidariedade para a Palestina", dezenas de manifestantes protestaram contra a recente onda de violência desencadeada com a abertura da embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, na qual 60 palestinianos perderam a vida e 2700 ficaram feridos, em confrontos com as forças israelitas.