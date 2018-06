O Governo antissistema de Giuseppe Conte

Tamanho do texto

Aos comandos está o jurista e professor de Direito Giuseppe Conte, que assume o cargo de primeiro-ministro.

Luigi Di Maio, líder do Movimento 5 Estrelas, acumula o cargo de vice-primeiro-ministro com o novo Ministério, criado a pedido do seu partido, que engloba Desenvolvimento Económico, Trabalho e Bem-Estar Social.

O líder da Liga, Matteo Salvini assume, também, o posto de vice-primeiro-ministro que acumula com a Administração interna.

Paolo Savona, o polémico aconomista anti-euro, assume a pasta dis Assuntos Europeus, após ter sido vetado pelo presidente da República Sergio Mattarella, numa primeira proposta de Executivo, para ministro da Economia e Finanças. Cargo esse, assumido agora pelo professor de economia política, Giovanni Tria.

A chefiar a diplomacia italiana está Enzo Moavero. O antigo ministro dos Assuntos europeus de Mario Monti assume agora a pasta dos Negócios Estrangeiros.

O Ministério da Defesa fica nas mãos de Elisabetta Trenta, uma das cinco mulheres que compõem este novo Executivo com 18 ministros.