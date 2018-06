Responsáveis de segurança despedidos após naufrágio de migrantes

O ministério do Interior da Tunísia anunciou o afastamento de uma dezena de responsáveis dos serviços de segurança do arquipélago das Kerkennah e de Sfax, segunda maior cidade no leste do país, depois do naufrágio de um barco sobrelotado com migrantes, que resultou na morte de pelo menos 66 pessoas.

Um balanço ainda provisório, pois apesar de 68 pessoas terem sido resgatadas, segundo vários sobreviventes havia pelo menos 180 pessoas a bordo. Trata-se já do naufrágio de migrantes mais mortífero no Mediterrâneo desde o início de fevereiro, Segundo a Organização Internacional para as Migrações.

Um traficante confessava esta semana à agência France Press, na condição de anonimato, que ganhar a vida com o envio de migrantes em direção à Europa é "fácil" e "bastante rentável" a partir das ilhas Kerkennah. O próprio porta-voz do ministério tunisino do Interior confessou à AFP que existe no arquipélago um "vazio securitário" que facilita a vida dos traficantes.