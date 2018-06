UE: Novas tarifas aduaneiras contra EUA em julho

Em julho, os EUA vão começar a sentir o peso da decisão do presidente, Donald Trump, de começar uma guerra comercial por causa do aço e do alumínio. A União Europeia vai aumentar em 25% os impostos de importação sobre vários produtos.

"A aplicação das tarifas aduaneiras de reequilíbrio está totalmente de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). É uma resposta proporcional à decisão unilateral e ilegal tomada pelos Estados Unidos de impor tarifas sobre as exportações europeias de aço e alumínio, algo que lamentamos", disse o comissário europeu Maroš Šefčovič, quarta-feira, em conferência de imprensa, em Bruxelas.