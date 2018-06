Último teste de Portugal é esta quinta frente à Argélia

Portugal defronta esta quinta-feira a Argélia no último teste antes dos jogos a doer no Campeonato do Mundo da Rússia. Cristiano Ronaldo, que apenas se juntou à equipa esta semana, tem lugar garantido no onze. A informação foi revelada por Fernando Santos, para quem o importante é fazer evoluir a equipa e retificar os erros cometidos nos últimos encontros.