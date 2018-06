"Big Show Putin" na TV russa

O ritual repete-se todos os anos: o presidente Vladimir Putin vai à televisão responder às questões dos russos. Perguntas escolhidas a dedo, convenientes à propaganda do Kremlin. A uma semana do início do mundial, com a Rússia debaixo de fogo depois do caso Skripal, um espetador perguntou "porque razão o ocidente acusa a Rússia de tudo e mais alguma coisa, sem nunca ouvir os argumentos do país": "Essas acusações infindáveis são a base das medidas restritivas, porque veem a Rússia como uma ameaça, como um concorrente. Parece-me uma política errada. O que é preciso não é restringir os outros, incluindo a Rússia, mas sim uma cooperação significativa", disse o presidente russo.

Putin falou também sobre as tarifas impostas à Europa por parte dos Estados Unidos, relativamente às importações de aço e disse que há vários anos anda a avisar os europeus sobre as intenções norte-americanas, mas ninguém o quis ouvir. No périplo europeu desta semana, Putin apelou ao levantamento das sanções da União Europeia à Rússia.