"Gladiador" ao vivo no Coliseu de Roma

"Gladiador", o filme de Ridley Scott que em 2001 venceu cinco Óscares, incluindo o de melhor filme, teve direito a uma projeção especial, no local onde se passa grande parte do enredo: O Coliseu de Roma e com orquestra ao vivo. Foi uma projeção solidária, para angariar fundos para a prevenção da poliomielite. O ator principal, Russell Crowe, esteve presente e até recebeu uma camisola da AS Roma das mãos de um gladiador dos tempos modernos, a antiga estrela do clube Francesco Totti. A atriz principal, Connie Nielsen, também marcou presença.

"Foi um filme muito especial para mim. Foram cinco meses da minha vida, em 1999 e ainda hoje se fala dele. No outro dia, o Ridley Scott disse-me que todos os dias, algures no mundo, há uma televisão a passar o Gladiador em horário nobre", contou o ator.

Além de apoiar a iniciativa End Polio Now, que luta contra a poliomielite, as receitas deste evento serviram também para recolher fundos para a construção do novo elevador para cadeiras de rodas, que vai ser instalado aqui no Coliseu no próximo ano.