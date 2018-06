Alemanha: encontrado o corpo da jovem desaparecida há duas semanas

Susanna Maria Feldmann estava desaparecida desde o dia 22 de maio. Segundo os media alemães, a jovem terá sido violada e estrangulada.

O procurador de Wiebaden revela que "a autopsia realizada na noite passada conclui que a causa da morte foi um trauma na região do pescoço".

A polícia divulgou as fotografias de um suspeito. Um jovem refugiado iraquiano de 20 anos, Ali Bashar, que vivia num centro de refugiados com a família, em Wiesbaden.

As autoridades suspeitam que o jovem e a família tenham deixado o país a partir do aeroporto de Dusseldorf, em direção a Erbil, via Istambul. Todos tinham um livre trânsito emitido pela embaixada do Iraque.

Entretanto, foi detido um outro refugiado de origem turca, de 35 anos que se suspeita estar relacionado com o caso.