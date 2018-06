Donald Trump admite receber Kim Jong-un na Casa Branca

Tamanho do texto

Donald Trump recebeu esta quinta-feira Shinzo Abe e como não podia deixar de ser, o prato forte no menu foi a cimeira que se avizinha entre o Presidente dos Estados Unidos e Kim Jong-un, já na próxima terça-feira em Singapura. O otimismo foi a nota dominante e Trump referiu mesmo que caso o encontro fosse positivo, admitia mesmo receber o chefe de estado da Coreia do Norte na Casa Branca, e que o próprio Kim Jong-un veria com bons olhos essa possibilidade.