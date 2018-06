Explosão de munições mata 18 pessoas em Bagdade

Segundo o ministério iraquiano do Interior, a explosão ocorreu num esconderijo de munições. As munições estavam escondidas numa mesquita e terão explodido no momento em que estavam a ser transportadas para uma viatura estacionada no exterior.

O arsenal era constituído por granadas e obuses. Não foi fornecida nenhuma explicação sobre a origem das munições. As autoridades afirmam ter aberto um inquérito.

Na primeira declaração, na televisão pública, o governo tinha falado de ataque terrorista.

Sadr City é um bastião do clérico nacionalista Moqtada al-Sadr, cujo movimento ganhou as eleições parlamentares de Maio. O parlamento ordenou esta semana a recontagem dos votos.