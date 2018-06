Guatemala procura sobreviventes do Vulcão de Fogo

Tamanho do texto

Segundo vulcanologistas, a primeira erupção entrou direta no grau 4 de atividade. Cada grau liberta dez vezes mais energia do que o anterior.

As equipas de salvamento enfrentam condições muito difíceis e uma luta contra o tempo na busca pelos desaparecidos. Segundo as autoridades será quase impossível encontrar sobreviventes devido à natureza da erupção, que arrasou várias aldeias.

A busca continua concentrada em quatro aldeias: El Rodeo, La Reina, Libertad e San Miguel de Los Lotes, onde se estima vivessem cerca de 40.000 pessoas.

"Isto vai ser apenas um cemitério porque San Miguel de Los Lotes desapareceu. Estas almas, estas vítimas, estão aqui mesmo, estão enterradas", dizia Amilcar Ajacabo, depois de ter sobrevivido e de regresso ao local onde vivia.

O balanço provisório é de 99 mortos e cerca de 200 desaparecidos.

Os vulcanologistas falam na expulsão de 30 milhões de metros cúbicos de material vulcânico em menos de duas horas, continuando a ser esta expulsão de material piroclástico o maior perigo.

Segundo Eddy Sanchez, diretor do Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh) da Guatemala, espera-se a redução de atividade vulcânica nos próximos dias.

O Vulcão de Fogo fica a 50 quilómetros da capital, Cidade de Guatemala, e é um dos 37 existentes no país.

As regiões mais afetadas são Sacatepéquez, Escuintla e Chimaltenango, que permanecem en alerta vermelho.

Vários países da América Latina disponibiliyaram apoio à Guatemala. Na quarta-feira, o governo do país, juntamente com o do Chile, assinou um convénio para desenhar uma rede de monitorização vulcanológica, para além da formação de profissionais.