Guerra de titãs no G7 do Canadá

A administração Trump impôs tarifas de 25% às importações de aço e 10% às do alumínio. Os custos para a Europa estão estimados em 6 mil milhões de euros.

É um seis contra um que se vai jogar nesta cimeira do G7 ) no Canadá. Num clima de grande tensão , após as decisões de Donald Trump sobre as tarifas aduaneiras, há quem se questione se esta reunião, criada para garantir a ordem mundial, ainda faz sentido.

As retaliação já começaram. A União Europeia anunciou que 2.8 mil milhões de euros de produtos vindos do outro lado do Atlântico vão ter tarifas extra.

Do lado do Canadá - o maioir fornecedor de aço aos Estados Unidos - também há planos para introduzir tarifas para produtos norte-americanos no valor de 11 mil milhões de dólares.

E ninguém espera que Donald Trump mude de opinião durante este G7. Larry Kudlow, diretor do Conselho Económico e Social dos Estados Unidos já disse: "O presidente Trump é muito claro no que respeita a esta reforma comercial e no facto de serem feitos todos os esforços para proteger os Estados Unidos, os seus negócios e a sua força de trabalho".

Para além das tarifas aduaneiras, os seis vão levantar a questão das sanções dos Estados Unidos contra o Irão e das consequências para as empresas que desenvolvem negócios no país. A França , a Alemanha e o Reino Unido tinham enviado uma carta a Washington, pedindo que as empresas europeias fossem excluídas das sanções.

Mas o único país que acalenta algumas esperanças neste encontro dos líderes dos sete países mais ricos do mundo é o Reino Unido, que espera que, após a saída da União Europeia, tenha tratamento privilegiado por parte de Washington e seja excluído das tarifas sore o aço.

Theresa May e Donald Trump concordaram em discutir o assunto durante este encontro no Canadá.