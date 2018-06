Portugal passou com distinção o último teste antes do Campeonato do Mundo ao derrotar a Argélia, no Estádio da Luz, por três golos sem resposta. Um resultado que peca por escasso tendo em conta a avalanche ofensiva da equipa das quinas. Cristiano Ronaldo regressou ao onze mas quem brilhou no ataque foi Gonçalo Guedes, que esteve endiabrado e fez por duas vezes o gosto ao pé. O outro golo foi da autoria de Bruno Fernandes.