UE promete ajuda à Bósnia para lidar com vaga de migrantes

A União Europeia vai ajudar a Bósnia com um milhão e meio de euros para ajudar o país a lidar com a atual crise migratória. A nova rota dos migrantes passa por este país dos Balcãs, a caminho da Croácia, primeiro país membro da UE, ao contrário do que aconteceu durante a grande vaga de 2015, em que cerca de um milhão de pessoas entrou nas fronteiras da União, incluindo um grande número de refugiados de países em guerra como a Síria e o Afeganistão.

"Temos de implementar medidas enquanto a situação está sob controlo, porque se ficar fora de controlo, ficamos face a um grande problema - todos nós e sobretudo as pessoas que estão nesta rota migratória", disse Boštjan Šefic, secretário de Estado do ministério bósnio do Interior.

A Bósnia tem uma fronteira de mil quilómetros com a Croácia, metade dos quais são facilmente permeáveis. O governo bósnio quer mais cooperação dos países vizinhos e que sejam instalados centros de tratamento de pedidos de asilo nas fronteiras externas da UE.