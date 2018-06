Áustria expulsa imãs financiados no estrangeiro e encerra mesquitas

E "apenas o início" traduz-se no fecho de 7mesquitas e na expulsão de 40 imãs.

Enquanto ministro da integração, Kurz havia aprovado uma lei em 2015 que bania financiamento estrangeiro de grupos religiosos e tornava obrigatória a associações muçulmanas uma posição fundamentalmente positiva face ao Estado austríaco e à sua sociedade.

"As sociedades paralelas do Islão político e tendências radicalizantes não têm lugar no nosso país," disse Kurz numa conferência de imprensa onde deixou claras as decisões governamentais, tomadas com base naquela lei.

A Áustria tem aproximadamente 600 mil residentes muçulmanos, numa população total de 8.8 milhões, a maior parte dos quais turcos ou de famílias de origem turca.

Uma sociedade gestora de uma mesquita em Viena e sob influência dos "Lobos Cinzentos", um grupo de jovens nacionalistas turco, vai ser fechado por operar ilegalmente, segundo o governo austríaco. Um grupo árabe muçulmano que gere pelo menos 6 mesquitas vai também ver os locais de culto fechados. Já os imãs visados pela expulsão, são identificados como próximos de um grupo muçulmano próximo do governo turco e a base argumentativa é o financiamento por fundos estrangeiros.

O porta-voz presidencial turco, Ibrahim Kalin, já enquadrou a medida como parte de uma onda discriminatória, racista e islamofóbica.