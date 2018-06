Áustria expulsa imãs financiados no estrangeiro e encerra mesquitas

Tamanho do texto

O chanceler da Áustria anunciou esta sexta-feira a expulsão do país de diversos imãs financiados por entidades no estrangeiro e o encerramento de sete mesquitas.

O objetivo do conservador Sebastian Kurtz é o combate ao que designa como "Islão político" e vem no seguimento de uma inveszigação às imagens difundidas no início deste ano de crianças a fingiem-se mortas em mesquitas de influência turca numa alegada reencarnação da Batalha de Galipoli, na Primeira Grande Guerra.