Brasil arrecada mais de 700 milhões de euros em leilão de explorações petrolíferas

O governo brasileiro arrecadou mais de 3 mil milhões de reais, mais de 700 milhões euros com a privatização de três exploração petrolíferas do país. A leilão estavam quatro blocos de exploração mas apenas três foram arrematados...todos por consórcios estrangeiros. Mas a empresa estatal Petrobras exerceu o direito de preferência e vai entrar nos consórcios vencedores com uma participação de 30%.