Isaura estreia-se nos álbuns com "Human"

Depois do EP "Serendipity" e da participação no Festival da Eurovisão, Isaura está de regresso com um álbum de estreia, "Human", para provar que tem mais flores no jardim além das que emprestou à voz de Cláudia Pascoal. "The Crossover (Intermission)" é uma das canções do disco. Um trabalho dividido em duas partes - Canções compostas antes e depois da morte da avó - um acontecimento que, além de lhe ter inspirado "O jardim", a marcou e obrigou a uma pausa na escrita de canções.

O álbum está já nos escaparates e nas plataformas de download e streaming.