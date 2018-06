O primeiro Conselho de Ministras... e Ministros do Governo Espanhol

O Conselho de Ministros do novo Governo Espanhol reuniu-se esta sexta-feira pela primeira vez. Na foto de família, realce para o número de mulheres, o maior na história de Espanha. o Executivo socialista liderado por Pedro Sánchez conta com onze ministras e seis ministros.

"Chamamos-lhe Conselho de Ministras e Ministros, porque nos parece realmente significativo que neste Gabinete haja mais mulheres do que homens. É uma mensagem para a sociedade, para dizer que sabemos que as mulheres hoje no Governo de Espanha têm pastas de peso, de muito peso, e isso parece-nos importante, que a sociedade se veja refletida no seu Governo", afirmou a porta-voz do Governo, Isabel Celáa.

Na primeira reunião, o governo espanhol decidiu suspender a supervisão das contas do executivo regional da Catalunha, mas diz que isso não significa que não seja informado sobre as verbas que podem ser dirigidas para as questões catalãs.