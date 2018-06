"Piano & A microfone 1983" - O título do primeiro álbum póstumo de Prince parece a etiqueta de um ficheiro do arquivo do músico. É intencional.

São 9 músicas tocadas num ensaio privado no estúdio da casa de Prince. Estavam guardadas no famoso cofre e são, segundo a Warner Bros, a a editora que carimba o álbum, uma rara e íntima amostra do processo criativo do artista.