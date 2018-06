Rússia gera discórdia entre Europa e EUA no G7

Já estão no Canadá os líderes dos sete países mais industrializados do mundo, aquele que vai ser o primeiro encontro em que participam dois chefes de Estado ou governo ditos "antissistema" - Donald Trump, dos Estados Unidos, e Giuseppe Conte, de Itália. Há, para já, uma ideia em comum que os dois homens têm: A de querer voltar a admitir a Rússia no grupo que voltou a ser G7 e que foi em tempo o G8.

"Tweet" em que Giuseppe Conte concorda com a posição de Donald Trump sobre a Rússia.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, gostou do primeiro encontro com Conte: "Esta manhã tive uma boa reunião, muito prometedora, com o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte. Estou convencido de que aqui, no G7, vamos ter uma posição europeia unida em todos os assuntos, incluindo a Rússia. Não sobre os detalhes, mas sobre as linhas gerais", disse Tusk.

A primeira-ministra britânica Theresa May e Emmanuel Macron tiveram um encontro a dois e falaram de temas como os esforços comuns para combater o terrorismo ou o Brexit, com a posição de May abalada pelas críticas disfarçadas do próprio chefe da diplomacia, Boris Johnson.

Os vários líderes europeus presentes - Conte, Macron, May e a chanceler alemã Angela Merkel - chegaram a acordo sobre a recusa de ver a Rússia voltar ao grupo, isto apesar do aparente apoio de Conte à posição de Donald Trump.