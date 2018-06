Morreu a primeira "Bond Girl"

Como Sylvia Trench, papel que desempenhou nos filmes "007 Dr. No" e "007 From Russia with Love" , formou dupla romântica com o agente secreto da altura, interpretado por Sean Connery.

No cinema também participou no musical "Melody in the dark" (1949) e no filme "A Vingança de Frankenstein" (1958).

Na televisão participou em séries como "The Saint" e "Albert and Victoria", nos anos 1960 e 70.