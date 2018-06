Talibãs anunciam cessar-fogo temporário com forças afegãs

Não é o fim, é antes uma pausa parcial na ofensiva. Os talibãs anunciaram, este sábado, um cessar-fogo temporário de três dias com as forças afegãs para marcar o fim do Ramadão.

Um avanço positivo, para o Governo do país, que viu rejeitadas sucessivas ofertas de paz. Surge pouco mais de um dia depois de o Presidente afegão, Ashraf Ghani, ter anunciado, unilateralmente, uma medida idêntica durante as comemorações do "Eid al-Fitr", festa que marca o fim do mês sagrado muçulmano.

Os talibãs avisaram que os ataques às forças estrangeiras presentes no país são para manter e que responderão com violência em caso de ataque.