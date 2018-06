Trump: "Um minuto chega para perceber se reunião com Kim vai ou não correr bem"

Depois dos avanços e recuos e mesmo de se ter falado de um cancelamento, Donald Trump aproveitou a cimeira do G7 no Canadá para falar do encontro a dois que vai ter, na terça-feira, com o líder da Coreia do Norte Kim Jong-un em Singapura. Trump diz que vai ser uma boa ocasião para um acordo sobre o nuclear e acredita na intuição.

"Quanto tempo demoramos a perceber se alguém é sério ou não? Diria que percebo isso no primeiro minuto. Dizem que demora cinco segundos a perceber se gostamos de alguém ou não. Vou saber muito depressa se vai ou não acontecer alguma coisa boa naquela reunião", disse Trump.

Trump foi desta vez vítima da vingança de Emmanuel Macron na guerra dos apertos de mão e até ficou com a marca do polegar do presidente francês. A força dos "passou-bens" parece refletir a boa relação com os outros líderes segundo o chefe de Estado americano, que deu nota dez, em dez pontos, à relação que mantém com Macron, com o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau e com a chanceler alemã Angela Merkel.