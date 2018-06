Vulcão de Fogo: desespero entre familiares de desaparecidos

Tamanho do texto

O Vulcão de Fogo continua ativo na Guatemala e as autoridades mantêm as recomendações para que as populações circundantes continuem afastadas. Mas, uma semana depois da erupção que fez 109 mortos e 58 feridos - segundo o último balanço oficial - o desespero aumenta entre os familiares das quase 200 pessoas ainda dadas como desaparecidas.