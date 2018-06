Donald Trump aterrou em Singapura

Tamanho do texto

Começou a contagem decrescente para a cimeira história de 12 de junho. Donald Trump e Kim Jong-un já estão em Singapura. O Air Force One que transportou o Presidente dos EUA, recém-saído da cimeira do G7, no Canadá, chegou este domingo à Base Aérea de Paya Lebar perto das 20h30 locais, 13h30 em Lisboa.

À chegada, o Presidente dos EUA, foi recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, Vivian Balakrishnan.

Trump era aguardado com expectativa até porque horas antes o líder norte-coreano Kim Jong-un tinha aterrado no aeroporto de Changi.

No terreno está instalado um forte dispositivo de segurança. As autoridades vigiam atentamente várias áreas especiais isoladas como o hotel St. Regis, onde ficará Kim Jong-un, o hotel Shangri La, onde ficará Donald Trump, a apenas 750 metros de distância, e a ilha de Sentosa, onde se encontra o hotel Capella, que deverá servir de palco do encontro de terça-feira.

A cimeira vai centrar-se no programa nuclear norte-coreano e na assistência económica dos EUA. Pode ser o ponto de partida para o fim do braço-de-ferro entre Washington e Pyongyang e precipitar a transformação da hermética Coreia do Norte.