Kim Jong-un já está em Singapura

Kim Jong-un aterrou este domingo em Singapura na contagem decrescente para o frente-a-frente histórico com Donald Trump.

À chegada ao aeroporto de Changi, foi recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da cidade-estado, Vivian Balakrishnan. A acompanhá-lo estava o general Kim Yong Chol, o braço direito do líder norte-coreano.

Já Donald Trump deverá chegar à Base Aérea de Paya Lebar esta tarde. Ruma a Singapura no rescaldo da tensa cimeira do G7, no Canadá, que terminou em clima de discórdia.

Trump descreveu a cimeira agendada para a próxima terça-feira, repleta de avanços e recuos, como uma "oportunidade única" para a paz.

Em Singapura é notório um forte dispositivo de segurança. As autoridades vigiam atentamente várias áreas especiais isoladas como o hotel St. Regis, onde ficará Kim Jong-un, o hotel Shangri La, onde ficará Donald Trump, a apenas 750 metros de distância, e a ilha de Sentosa, onde se encontra o hotel Capella, que deverá servir de palco do encontro a 12 de junho.

A cimeira aguardada em todo o mundo vai centrar-se no programa nuclear norte-coreano e na assistência económica de Washington.