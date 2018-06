O que está em jogo no encontro entre Trump e Kim?

No encontro histórico entre Donald Trump e Kim Jong-un em Singapura, o primeiro de sempre entre líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte. há quatro grandes temas em jogo.

1) Arsenal nuclear

Em primeiro lugar, a questão do arsenal nuclear norte-coreano. Donald Trump quer um fim completo, verificável e irreversível deste arsenal. Kim prometeu uma desnuclearização completa de toda a península coreana, no encontro com o presidente da Coreia do Sul Moon Jae-in em abril... mas Trump quer que o líder norte-coreano seja mais específico.

2) Fim da guerra

Outro objetivo é que a guerra da Coreia acabe oficialmente. Mesmo se o Norte e o Sul assinaram um armistício em 1953, nunca houve um tratado de paz assinado. Quando Kim Jong-un e Moon Jae-in se encontraram em abril, abriram a porta ao que pode ser um fim definitivo do conflito que opõe os dois vizinhos e um importante progresso no caminho para a reunificação.

3) Reconhecimento internacional

Se Kim Jong-un ficar bem na fotografia depois deste encontro, é um passo a caminho de ter mais reconhecimento internacional, depois de até agora ter sido, ele e o regime a que preside, atacado de todos os quadrantes. Um maior respeito internacional significa maior ajuda ao país, de rastos economicamente e uma diminuição das sanções.

4) A prova de Trump

Mas esta é uma prova importante também para Donald Trump, que vai ter de provar que a abordagem pouco ortodoxa que costuma mostrar é capaz de produzir resultados.