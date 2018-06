Rússia2018: As possíveis surpresas e os estreantes

Quem não se lembra da Coreia do Sul na meia-final de 2002 ou da Croácia no campeonato de 1998? Vamos ver quais poderão ser este ano as surpresas.

Em quase todas as edições do Campeonato do Mundo houve pelo menos uma equipa que acabou por revelar-se a surpresa do torneio.

Portugal vai querer repetir na Rússia o sucesso do Euro2016, apesar do treinador Fernando Santos ter deixado de fora alguns jogadores que estiveram na final de Paris, sobretudo Éder, o homem do golo do título.

Como seria de esperar, todos os olhos estarão em Cristiano Ronaldo. Msmo com o melhor do mundo a 100 por cento, a eficácia no ataque tem sido uma das lacunas nos grandes torneios.

A linha defensiva tem na maioria jogadores com idades acima dos 30 -- Bruno Alves, Pepe e José Fonte, por exemplo, têm 36, 35 e 34 anos --, mas a consistência revelada permite ter esperança na manutenção do acerto à frente de Rui Patrício.

Apesar de estar num grupo relativamente fraco, na fase de qualificação a Inglaterra ganhou 10 jogos e sofreu apenas três golos. Além disso, a seleção é das melhores que já vimos com jogadores jovens de talento, como Harry Kane, que têm experiência ao mais alto nível.

A seleção da Bélgica conta com promessas como Kevin de Bruyne, Eden Hazard ou Romelu Lukaku. Os Diabos Vermelhos belgas são considerados a próxima grande potência do futebol, com novos talentos e chances a nível internacional. No entanto, em torneios recentes a equipa não esteve em boa forma e por isso a seleção terá que provar na Rússia que é de facto uma "geração de ouro".

A arma secreta do Uruguai está na linha de frente, que conta com as estrelas internacionais Luis Suarez e Edinson Cavani. Apesar de estar a abrandar o ritmo, o capitão da equipa Diego Godin, organizador da linha defensiva, continua a ser uma figura vital e a marcar golos.

Eterna candidata ao troféu, a Argentina está em busca da glória na Rússia, depois de ter perdido a final de 2014 contra a Alemanha. Além de ter o melhor jogador do mundo, Lionel Messi, a albiceleste têm outros ofensivos capazes de fazer a vida difícil ao adversário, como Angel Di Maria, Sergio Aguero e Gonzalo Higuain, que se têm destacado na Europa.

As seleções que participarão no campeonato pela primeira vez na sua história são duas, uma de um país com menos de 4 milhões de habitantes, a Islândia, e a outra de um com pouco mais que 300.000, o Panamá.

A Islândia, que é a nação mais pequena de sempre a qualificar-se para o mundial, vai dar o seu máximo e não deve ser subestimada. Depois do sucesso há dois anos no Euro 2016, onde chegaram aos quartos-de-final, a seleção está pronta para surpreender novamente e a apoiá-la estará, sem dúvida, uma enorme multidão de víquingues.

Quanto ao Panamá, desde 1978 que a equipa tenta ultrapassar a fase da qualificação para o campeonato e agora que o sonho se tornou realidade, os adeptos na Rússia serão muitos e, mesmo que as expectativas fiquem aquém, a seleção promete levar os ânimes ao rubro e o país viverá todos os jogos como se fossem a final.

E por fim, a outra novidade neste campeonato são as idades do participantes. O guarda-redes egípcio Essam El-Hadari está nos seus 45 enquanto o jogador mais jóvem é Daniel Arzani, que joga pela Austrália e tem apenas 19 anos, sendo 15 dias mais novo do que o françês Kylian Mbappé.