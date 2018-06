Hong Kong: a vertigem económica da terra dos arranha-céus

É o sítio para onde se vai para construir sonhos profissionais. Hong Kong é um íman de talento, capacidade, finança e energia criativa. Nesta edição do Spotlight, aprofundamos as histórias pessoais de europeus que vieram e construiram aqui as suas vidas. Só a população francesa quadriplicou para 25 mil numa década. Porquê? Vamos saber.

Hong Kong tem uma população de 7.4 milhões de pessoas.

É o centro financeiro global líder com o maior número de arranha-céus do mundo, sede regional de mais de 450 empresas europeias, ligada a uma economia global que nunca dorme e um dos destinos de topo do investimento direto estrangeiro.

É tambem um eixo para startups em sítios como Science Park, com companhias tecnológicas pequenas e grandes num ambiente de campus universitário. E há a Cyberport, que incubou empresas como a Valoot, que assina um sistema de pagamento electrónico usado por taxistas de Hong Kong. É uma ideia de um antigo banqueiro romeno.

Euronews: Começar a sua empresa na Cyberport, como é que isso ajudou em termos de trabalho em rede com outras empresas?

**Ovidiu Olea, Diretor da Valoot Technologies**: "Não podia recomendar mais a Cyberport a alguém que esteja a tentar a sua sorte em Hong Kong. Dá um estímulo muito grande e rápido, desde cedo. Na verdade estamos a usar Hong Kong como rampa de lançamento e estamos a equacionar expandir o nosso projeto de pagamento de táxi para a vizinha Macau."

Macau e os seus casinos estão na Greater Bay Area, ou Rio Pearl, a região que inclui Hong Kong e as cidades industriais de Shenzhen e Guangzhou.

Também na Cyberport, Pierre Mouette é o diretor técnico da Clim8. A startup produz aquecedores vestíveis com sensores termais que se adaptam à temperatura do corpo via a Internet das Coisas.

Pierre Mouette, diretor técnico da Clim8: "Há mais de uma centena de startups aqui na Cyberport, o que a torna enorme. Começámos aqui e tornámo-nos incubados há dois anos. O programa de incubação ajudou-nos mesmo muito. Primeiro, pelo dinheiro, porque toda a startup precisa de dinheiro. É esse o jogo. Mas na Cyberport também nos ajudaram a conhecer potenciais investidores e ajudaram-nos com todos os media.

Ter todos os tipos de startups na Cyberport ajuda-nos a interagir e a encontrar os talentos certos. Temos pesquisa e desenvolvimento em França, temos doutorados de lá, é muito bom. E aqui temos a produção, sediada em Hong Kong mas também Shenzhen. Maioritariamente na zona de Shenzhen e Guangdong, por isso para mim é uma viagem de duas horas, daqui. É mesmo muito eficiente."

O conceito de espaço partilhado no mercado de rendas altas de Hong Kong cresce depressa, o que facilita a vida a empresas que não queiram investir em tijolos e cimento.

Ao longo da cidade há 7 edifícios que pertencem à Campfire, uma empresa que disponibiliza espaços flexíveis de escritório, secretárias rotativas e espaços criativos.

Entre as empresas aqui, há a W Hub, criada por Karena Belin e agora tornada uma cadeia de mais de 200 startups:

"Penso que a melhor maneira de descrever Hong Kong é como um dos mais diversos ecossistemas, com coordenadas diferentes. Não é só tecnologia financeira, temos muitos outros setores envolvidos. Se virmos os nossos unicórnios, eles vêm de setores diferentes. Da tecnologia financeira, da logística, da tecnologia de viagem, da Inteligência artificial. E Hong Kong está estrategicamente posicionada em termos geográficos. Estamos num raio de 5 horas com metade da população mundial. E estamos ao lado de um gerador de energia tremendo, que é o Delta do Rio Pearl. Fácil e seguro, altamente ligado.

Ainda há mais a esperar acerca da Greater Bay area. Há aqui, basicamente, 11 cidades. E se precisasse de as comparar com outros ecossistemas como os Estados Unidos, se se pensar em pôr o Silicon Valley, Las Vegas e Nova Iorque nesta área única, isto é o que a Greater Bay Area é."

Tamim Batcha é chefe de comunidade na Campfire e o trabalho dele consiste em estimular empresas.