Incêndio em armazéns de urnas eleitorais no Iraque

As causas do incêndio ainda estão por determinar mas ao que tudo indica não foi um acidente.

O Presidente do Parlamento, Salim al Yaburi, já pediu a repetição do escrutínio vencido no mês passado pelo clérigo xiita radical Moqtada Sadr. Diz que se tratou de um "crime planificado" com o objetivo de esconder casos de falsificação de votos.

O incêndio acontece numa altura em que o Parlamento tinha ordenado a recontagem manual dos votos devido a alegações de fraude. Nas legislativas de maio votou-se pela primeira vez de forma eletrónica no Iraque.