Manifestações anti-Brexit numa semana decisiva

A dias do debate sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, alguns ativistas fizeram-se ouvir pelas ruas da capital.

Ergueram-se bandeiras, fora do parlamento, local onde se vai votar, esta semana, alterações à lei Brexit.

A primeira-ministra quer reverter uma série de emendas ao projeto de lei e pediu a união da bancada parlamenta. Theresa May pode não vir a ter a tarefa facilitada, até porque: tudo indica que os partidos de oposição estarão em peso no lado que quer mais concessões no projeto Brexit.

Se a propsta de Theresa May for derrotada, a estratégia Brexit do governo fica sob ameaça, e a liderança da própria primeira ministra poderá ficar também em corda bamba.