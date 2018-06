Merkel considera tweet de Trump "deprimente"

Tamanho do texto

Em entrevista a um canal de televisão alemão, Merkel lamentou a decisão de Trump ter retirado o apoio ao comunicado final da cimeira do G7: "Trabalhei arduamente por um compromisso, trabalhámos nele durante muito tempo... e depois a retirada de apoio via tweet... dá obviamente que pensar e é um pouco deprimente".

Apesar da tensão em torno do aumento das tarifas aduaneiras, no final da cimeira, Estados Unidos e os restantes aliados do G7 quiseram sorrir para a fotografia e dar um sinal de unidade.

Mas, em poucos minutos, Trump voltava ao Twitter acusando o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau de prestar declarações falsas durante a última conferência de imprensa sobre a cimeira.

Trump comenta Trudeau

Questionado sobre os tweets de Trump e o futuro do G7, Trudeau recusou-se a responder diretamente, mas mais tarde o próprio primeiro-ministro canadiano usou a mesma rede social para dizer que os aliados do G7 estão focados em tudo o que foi alcançado com a cimeira.