Mosteiro de Jvari, património mundial da UNESCO desde 2014

O mosteiro de Jvary situa-se na cidade de Mtskheta, 24 quilómetros a norte de Tbilisi. Foi construído no século VI, no local de uma grande cruz de madeira, erguido pelo popular Santo Nino, que pregou o cristianismo na Geórgia.

Claudio Rosmino, euronews: "O mosteiro é um destino importante para os peregrinos. Desde 1994 que faz parte do património mundial da UNESCO. Jvari foi construído neste lugar espetacular, no topo de uma montanha e na confluência de dois rios".

As técnicas de construção e os altos padrões de engenharia do mosteiro atestam as antigas práticas georgianas de construção. O que resta da Grande Igreja é o melhor exemplo dessa tipologia arquitetónica, que serviu de modelo para outras igrejas no país.

"O Mosteiro de Jvari é um monumento especial na história georgiana e há várias razões para isso. O mais importante é que está relacionado com a declaração do cristianismo como religião estatal no país; Aqui, pode apreciar uma incrível arquitetura, paisagem e espiritualidade", diz Buba Kudava, professor de História da Universidade de Tbilisi.

A igreja ainda hoje é usada para grandes celebrações.