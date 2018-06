Segurança é prioridade na Rússia

Falta menos de uma semana para o pontapé de saída do Campeonato do Mundo e na Rússia a grande preocupação prende-se com a segurança. A ameaça terrorista é levada a sério, ou não tivesse o país sofrido na pele a ação de grupos radicais.

Ainda nem há cinco anos a cidade de Volgogrado foi palco de um duplo ataque suicida que causou 34 mortos. Para o autarca local, Andrey Kosolapov, "a Rússia é um dos países que combate o terrorismo em todas as suas formas. Infelizmente tivemos algumas experiências tristes em 2013 mas corrigimos a nossa forma de trabalhar. Os serviços de segurança e os cidadãos de Volgogrado levam as ameaças a sério, penso que episódios de terror como esse não voltarão a acontecer."

As forças de segurança destacadas para o mundial têm-se preparado para todos os cenários possíveis e imaginários. Como medida preventiva, as autoridades russas fecharam mesmo os portos a navios com cargas potencialmente perigosas durante dois meses e expandiram as zonas de espaço aéreo interdito nas cidades que vão acolher a competição.