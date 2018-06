Cunhado do rei de Espanha vai para a prisão

Tamanho do texto

O Tribunal de Palma de Maiorca deu cinco dias a Iñaki Urdangarin para se entregar às autoridades. O cunhado do Rei de Espanha foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão pelo Tribunal Supremo Espanhol, pelos crimes de fraude fiscal, tráfico de influências, desvio de dinheiros públicos e branqueamento de capitais, entre outros, no âmbito do Caso Nóos.