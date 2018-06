Demissão em protesto contra lei do "Brexit"

Tamanho do texto

Em dia de votação da lei do "Brexit" no Parlamento uma baixa.

Philip Lee, o subsecretário de Estado britânico da Justiça, demitiu-se.

Disse que "a principal razão para tomar esta decisão agora é o processo do 'Brexit' e o desejo de o Governo limitar o papel do Parlamento na contribuição para o resultado final numa votação que ocorre esta terça-feira."

A renúncia de Lee promete dar um fôlego aos deputados conservadores pró-europeus que poderão, potencialmente, rebelar-se e contrariar o Governo.

Lee alega não estar de acordo com a forma com a saída do Reino Unido da União Europeia está a ser preparada.