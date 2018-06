Rússia 2018: Centro de Cooperação Policial Internacional está a funcionar

A polícia russa não estará sozinha no mundial. Contará com o apoio de delegações das forças policiais dos países que estarão representados no campeonato.

No terreno vão combater atos de hooliganismo e possíveis atentados.

"Os agentes estão nos aeroportos para identificar pessoas que pensemos estar envolvidas em problemas e para impedi-las de viajar para a Rússia. Tenho a minha equipa na estrada em todas as cidades onde a Inglaterra vai estar a jogar. Estamos a trabalhar com a polícia russa e com os nossos ajudantes. Tentamos assegurar que mesmo que exista a possibilidade de pessoas criarem problemas, poderemos interagir e ajudá-los a perceber como é o comportamento aqui", sublinha Joseph Stokoe, chefe da delegação da polícia inglesa no Centro de Cooperação Policial Internacional.

O centro abriu esta terça-feira. Encontra-se em instalações do Ministério russo do Interior, nos arredores de Moscovo. É aqui que as forças policiais internacionais cruzarão dados.