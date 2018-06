Trump e Kim Jong-Un assinam acordo que prevê desnuclearização

Os dois países encontraram-se para dar início a uma aproximação diplomática que tem como base a desnuclearização da Coreia do Norte e, como contra-partida, o alívio das sanções económicas por parte dos Estados Unidos.

No final da cimeira, depois de um almoço de trabalho, Donald Trump e Kim Jong-un assinaram um acordo histórico entre os EUA e a Coreia do Norte, que serviu para assinalar o progresso nas conversações entre os dois países. E onde, de acordo com o que alguns fotógrafos puderam captar, a Coreia do Norte se compromete com a total desnuclearização. A troca de prisioneiros de guerra e desaparecidos em combate, a estabilidade do regime e as boas relações entre os dois países são mais alguns pontos que constam do documento.

Os termos em que as boas relações entre os dois países vão decorrer, bem como os prazos para a total desnuclearização ainda não foram especificados.

A assinatura de um acordo com medidas específicas gerou alguma surpresa, depois de Donald Trump ter dito que a cimeira de Singapura iria apenas marcar o início das negociações.