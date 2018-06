"Cabras sapadoras" são aliadas dos bombeiros em Portugal

Não têm capacete nem mangueiras, não andam em carros vermelhos com sirenes, mas são uma peça importante na estratégia de combate aos incêndios do governo português. Este rebanho na serra algarvia é um dos 39 espalhados por todo o país, totalizando 4900 cabras sapadoras, que ao longo dos próximos cinco anos vão ajudar a limpar 20 mil hectares de floresta. O terreno acidentado e a vegetação, altamente combustível, fazem da serra algarvia uma zona prioritária.

É um programa desenvolvido em conjunto com os pastores, como explica o secretário de Estado da Floresta e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas: "É um programa que desenvolvemos com o objetivo de criar faixas, autoestradas do combate aos incêndios. Queremos dar previsibilidade aos pastores, ou seja, que eles saibam que ao longo de cinco anos vão poder contar com a ajuda do Estado para desenvolverem as suas atividades", explica.

Portugal vive ainda os traumas dos incêndios devastadores do ano passado, que fizeram mais de cem mortos. O uso de cabras na ajuda à prevenção dos incêndios é uma técnica que deu provas nos Estados Unidos, em zonas propícias a incêndios, como a Califórnia ou a Costa Pacífica Noroeste.